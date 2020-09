Educatori di strada per piazze in balìa di degrado e schiamazzi: la proposta a Tursi

Schiamazzi, urla, nella peggiore delle ipotesi risse e atti vandalici: succede in Piazza Remondini a San Martino, ma succede anche in diverse altre piazze o giardini della città, dai giardini Rossi di Castelletto ai Melis di Cornigliano. E in consiglio comunale di parla di educatori di strada per contrastare il fenomeno.

La questione è approdata in consiglio comunale grazie al consigliere Carmelo Cassibba di Vince Genova, che ha riportato le numerose segnalazioni di residenti e commercianti di piazza Remondini, rimostranze esplose anche sui social network e sui gruppi di quartiere:`«Mi sono giunte parecchie segnalazioni di criticità emerse subito dopo periodo del lockdown - ha spiegato Cassibba - da luglio a settembre, i residenti e i commercianti segnalano gruppi di ragazzi che vanno dai 13 ai 18 anni che sostano ormai stabilmente il pomeriggio e la sera in piazza. ammassati, con segnalazioni su alcol, risse, degrado e anche reazioni violente a persone che hanno provato a intervenire».

La richiesta di maggiori controlli è stata affiancata alla proposta di istituire la figura dell’educatore di strada nelle piazze e nelle zone caratterizzate da questi fenomeni, un’idea che l’assessore alla Sicurezza Stefano Garassino ha mostrato di apprezzare: «Il problema è conosciuto, ed è stata fatta richiesta a questura e carabinieri di intensificare controlli anche serali - ha detto Garassino - sicuramente vedremo di intensificare i passaggi in modo da intervenire, a maggior ragione oggi che si parla di prevenzione covid, ma l’idea di far partire un progetto da piazza Remondini per gestire i problemi con educatori di strada è interessante e potrebbe vedere la luce nel giro di qualche mese: si tratta di reperire i fondi e di mettersi d’accordo con associazioni già attive da questi punti di vista».