Park di piazza Portello, fine lavori entro giugno. L'edera nasconderà il gabbiotto contestato da Sgarbi

Per avere pace i cittadini dovranno aspettare la fine di giugno. I lavori in piazza Portello, per la realizzazione di un park sotterraneo da 29 posti, finiranno tra due mesi, superando la previsione comunicata lo scorso gennaio in consiglio comunale che fissava il ripristino della viabilità a fine marzo.

"Abbiamo già chiuso il solaio e ripristinato la superficie - spiega a GenovaToday Davide Viziano, che con il gruppo di cui è patron sta portando avanti i lavori al Portello -. "Ma abbiamo avuto alcuni problemi sulle fibre ottiche e sull'impiantistica che non erano così facili da trattare e soprattutto non abbiamo trovato cordolisti essendo tutto impegnati nel cantiere dell'Esselunga. Da noi arriveranno lunedì e inizieranno a posizionare i cordoli realizzando per prima cosa il marciapiede lato monte". Il cantiere sta provocando disagi ai cittadini e ai mezzi Amt che fanno fatica a superare quel percorso, ma i lavori rientrano ancora nei termini del contratto che stabilisce il fine lavori a novembre.

Non ultimo, manca ancora una soluzione per "l'orribile" e ormai celebre gabbiotto, la struttura che conterrà l’ascensore per collegare la superficie della piazza con il parcheggio sottostante, fortemente criticato da Vittorio Sgarbi. Il sottosegretario alla Cultura, durante un sopralluogo a Portello, aveva proposto di chiamare dei writer per far dipingere le pareti della struttura in cemento armato, ma il bozzetto presentato è stato bocciato dalla soprintendenza.

"A questo punto si sta oscillando tra due soluzioni - anticipa Davide Viziano - una minimale che è quella di pitturarlo con un intonaco colorato e l'altra green ovvero ricoprirlo con una pianta rampicante, alcuni abitanti si sono fatti avanti per adottare l'aiuola e mantenere il verde". Nell'attesa della decisione definitiva, che si spera non attiri ulteriori critiche da parte di Sgarbi, sarà montato l'ascensore per l'accesso al silo.