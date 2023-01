Silos di piazza Portello, a fine marzo il ripristino della circolazione ordinaria

Per fine marzo verrà ripristinata la circolazione ordinaria in piazza Portello: ancora due mesi, dunque, di disagi per il cantiere della realizzazione del silos che porterà 29 posti auto. Poi la situazione tornerà alla normalità almeno dal punto di vista della viabilità, in attesa della chiusura definitiva dei lavori, per giugno.

Questo è il cronoprogramma diffuso oggi, in consiglio comunale, dall'assessore alla Mobilità Matteo Campora, che ha risposto a MariaJosé Bruccoleri (Genova Civica): "I lavori sono iniziati nel novembre 2021 - spiega Bruccoleri - e dovevano terminare originariamente a marzo. Il cantiere sta provocando disagi ai cittadini e ai mezzi Amt che fanno fatica a superare quel percorso. Quali sono le tempistiche? Possono essere risolti i disagi per coloro che attendono oggi il bus senza una struttura? Ci saranno ritardi?"

Campora ha risposto di aver verificato con gli uffici comunali e con il gestore del cantiere: "A fine marzo saranno terminati i lavori in copertura e sarà ripristinata la circolazione ordinaria, mentre a fine giugno sarà terminato il lavoro complessivo e verrà chiuso il cantiere dal punto di vista formale. È evidente che in questo periodo ci sono stati disagi sul fronte della viabilità che hanno dovuto subire anche le attività commerciali della zona. Possiamo dire loro che tra due mesi vedremo il ritorno all'ordinarietà della circolazione. In questo periodo comunque verificheremo che i tempi che ci sono stati comunicati vengano confermati".