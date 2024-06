Allarme bomba in piazza della Nunziata: blocco traffico

Allarme bomba nella basilica dell'Annunziata in piazza della Nunziata a Genova. È scattato intorno alle ore 9 di sabato 29 giugno 2024 e sono scattate tutte le misure di sicurezza per consentire l'intervento degli artificieri della Polizia di Stato e verificare la segnalazione relativa a un oggetto sospetto all'interno della chiesa.

Piazza della Nunziata è stata chiusa temporaneamente al traffico e sono scattate le modifiche alla viabilità con deviazioni nelle vie circostanti, questo ha ovviamente causato problemi al traffico e rallentamenti in tutta la zona.

Come riferito dalla centrale operativa gli agenti della polizia locale si stanno occupando della gestione della viabilità, in piazza della Nunziata è stata fatta una sorta di cintura di sicurezza e nessuno può passare, nemmeno i pedoni. Le deviazioni partono da piazza Corvetto, da lì o si sale in via Assarotti oppure si torna in via XII Ottobre per andare chi deve andare a ponente e vuole prendere la sopraelevata. Anche i bus sono stati deviati. Artificieri che proseguono gli accertamenti intorno alle ore 10:30.

