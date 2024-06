Allarme bomba in piazza della Nunziata: non era un ordigno, ma traffico ancora bloccato

Aggiornamento ore 11:15: dai primi accertamenti della polizia è stato escluso che si trattasse di un ordigno, sembra fosse una torcia da discoteca abbandonata da qualcuno. Un apparecchio utilizzato per creare giochi di luce nelle sale da ballo.

Allarme bomba nella basilica dell'Annunziata in piazza della Nunziata a Genova. È scattato intorno alle ore 9 di sabato 29 giugno 2024. Sono subito partite tutte le misure della procedura di sicurezza per consentire l'intervento degli artificieri della Polizia di Stato e verificare la segnalazione relativa a un oggetto sospetto all'interno della chiesa. Uno strano apparecchio elettronico nei pressi dell'altare che ha allarmato il sacrestano che ha chiamato le forze dell'ordine.

Piazza della Nunziata è stata così chiusa temporaneamente al traffico e sono scattate le modifiche alla viabilità con deviazioni nelle vie circostanti, questo ha ovviamente causato problemi al traffico e rallentamenti in tutta la zona.

Come riferito dalla centrale operativa gli agenti della polizia locale si stanno occupando della gestione della viabilità, in piazza della Nunziata è stata fatta una sorta di cintura di sicurezza e nessuno può passare, nemmeno i pedoni. Le deviazioni partono da piazza Corvetto, da lì o si sale in via Assarotti oppure per chi deve andare a ponente e vuole prendere la sopraelevata si può prendere via XII Ottobre. Anche i bus sono stati deviati.

Presenti sul posto anche i vigili del fuoco, intorno alle ore 10:30 l'oggetto trovato è stato fatto brillare dagli artificieri dopo essere stato portato fuori dalla basilica dell'Annunziata. Proseguono però gli accertamenti anche da parte della scientifica e piazza della Nunziata risulta ancora chiusa alle ore 11:30.

