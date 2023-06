Eroina e cocaina: uno spacciatore in manette

Nella serata di martedì 20 giugno 2023 i carabinieri del Centro hanno arrestato uno spacciatore di droga in piazza Metelino, poco distante da via Gramsci.

I militari hanno notato il giovane, un 23enne originario del Senegal con precedenti. Si sono appostati e l'hanno colto sul fatto mentre cedeva alcune dosi a un 35enne ecuadoriano.

Nel corso della successiva perquisizione il pusher è stato trovato in possesso di circa 20 grammi di cocaina e 30 di eroina già suddivisi in dosi pronte per la vendita, oltre a 650 euro in contanti. Dopo l'arresto è stato portato nel carcere di Marassi, dovrà rispondere di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.