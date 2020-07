Piazza della Meridiana, lite in strada degenera tra spintoni e urla

Una lite in strada è degenerata in minacce e spintoni sabato pomeriggio in piazza della Meridiana.

A discutere in strada, tra urla e spintoni, due uomini, sotto gli occhi di passanti e turisti che hanno segnalato l’accaduto alle forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti inizialmente due agenti della Locale, che hanno tentato di riportare la calma: alla base del litigio ci sarebbe stata una discussione per l’acquisto di una dose di droga. Nessuno è rimasto ferito, e l’arrivo di altre pattuglie della Locale ha definitivamente riportato la calma.