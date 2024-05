Cornigliano, restyling milionario per piazza Massena: il cronoprogramma

È in corso la gara d'appalto per la riqualificazione di piazza Massena, a Cornigliano. A farlo sapere, in consiglio comunale, l'assessore alle Manutenzioni Mauro Avvenente: "Recentemente sono stati portati a compimento da Aster gli attraversamenti pedonali di via Cornigliano per renderli più sicuri. Dopo via Cornigliano, è importante estendere la riqualificazione anche alla piazza".

Il cronoprogramma è tracciato: la scadenza per le offerte è il 10 giugno e la prima seduta della commissione giudicatrice sarà l'11. Dopodiché ci vorranno 60 giorni per la progettazione esecutiva e 221 giorni per l'esecuzione dei lavori del valore di 1,6 milioni di euro, importo finanziato da Società per Cornigliano.

Il vicesindaco Pietro Piciocchi ha fatto sapere che il progetto è stato redatto, verificato e validato: "Dal punto di vista burocratico siamo in uno stato molto avanzato. È una gara soggetta a offerta migliorativa, quindi si auspica che il soggetto vincitore potrà ulteriormente accorciare i temi per restituire finalmente piazza Massena ai cittadini" ha specificato Avvenente.

Sul piatto, una migliore transitabilità della piazza: "Sempre più spesso sarà location di manifestazioni di alto livello - spiega Alessio Bevilacqua, Lega, che ha interrogato la giunta -. Ci siamo sempre spesi per la delegazione negli anni, dalla richiesta di videosorveglianza alla lotta all'abbandono dei rifiuti ingombranti".