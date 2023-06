Rissa notturna a bordo del bus, Ugl Fna: "Basta scene da far west"

Rissa a bordo di un bus, poco dopo la mezzanotte di mercoledì 14 giugno 2023, su un mezzo della linea 606. In piazza Manin sono intervenute le forze dell'ordine per riportare la calma. L'episodio è stato denunciato da Roberto Piccardo, segretario regionale di Ugl Fna.

"Come segreteria evidenziamo questi problemi - sottolinea Piccardo - perché situazioni del genere non si possono accettare. Alla guida ci sono padri e madri di famiglia, a bordo tanti passeggeri onesti costretti ad assistere a scene da far west, ormai sempre più spesso. Attendiamo un incontro con l'amministrazione per valutare come muoverci, ma ribadiremo le nostre proposte per combattere questi pericolosi episodi di violenza".

"Sono necessari controlli capillari - aggiunge il segretario regionale di Ugl Fna - a nostro avviso anche da remoto considerando le attuali possibilità date dalla tecnologia e dagli impianti di videosorveglianza esistenti sui bus. Non è tollerabile vedere ragazzi che fumano a bordo, e non solo sigarette, che ascoltano musica ad alto volume come se fossero a casa loro, infischiandosene di tutto. Queste sono cose basilari per il rispetto delle regole, ma non devono essere gli autisti a vigilare, servono investimenti per assicurare i controlli. Dopo mille insistenze finalmente sui bus passa un messaggio audio che avvisa della presenza delle telecamere a bordo, questo è solo un deterrente, ma lo riteniamo solo un primo passo dopo mesi di richieste.

"Con la visione del servizio pubblico gratuito - conclude Piccardo - i bus saranno ancor più presi d'assalto e se si vuole dare un servizio essenziale per la città, soprattutto durante il.periodo estivo della 'movida', si deve garantire una maggior presenza di bus, in.modo di diminuire la capienza a bordo aumentando quindi la sicurezza, sia del personale che dei passeggeri".