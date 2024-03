Olio, formaggio e lamette: spesa da 125 euro senza pagare e botte a un poliziotto

Nel pomeriggio di domenica 17 marzo 2024, intorno alle ore 14:30, un 46enne è stato arrestato dalla polizia in piazza Giusti a San Fruttuoso per il reato di tentata rapina impropria.

L’uomo è stato sorpreso da un addetto alla sicurezza di un supermercato mentre tentava di allontanarsi, senza pagare, con due buste della spesa contenenti quindici confezioni formaggio, dieci bottiglie di olio e una confezione di lamette da barba, per un valore commerciale di 125 euro. Alla richiesta del vigilante di consegnare la merce asportata, l’uomo si è mostrato subito aggressivo, soprattutto nei confronti dei poliziotti intervenuti.

In particolare ha colpito un agente con un violento pugno e con una spessa stecca di legno trovata per terra. Il 46enne è stato portato in Questura e trattenuto in attesa del giudizio per direttissima.

