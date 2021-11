Un anziano è deceduto per strada a Marassi in seguito a un malore. È successo intorno alle 14.30 di martedì 23 novembre 2021 in piazza Galileo Ferraris.

Sul posto sono intervenute ambulanza e automedica, ma i tentativi di rianimare l'uomo si sono rivelati purtroppo vani.

La vittima è un anziano di circa 70 anni.