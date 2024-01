Prima le botte, poi la rapina: due giovani (tra cui un minorenne) nei guai

Sabato sera agitato in piazza delle Erbe, dove due giovani tunisini di 17 e 23 anni sono stati denunciati per rapina in concorso.

I carabinieri sono intervenuti dopo aver ricevuto la chiamata della vittima, picchiata e derubata, che ha fornito ai militari l'identikit dei due malviventi.

Grazie alla descrizione dei rapinatori, i carabinieri cercando nelle vie limitrofe sono riusciti a individuarli: i due sono stati quindi denunciati. Il 23enne, inoltre, è risultato essere irregolare sul territorio italiano mentre il 17enne è stato riaffidato alla comunità per minori di cui faceva parte.