Aggressione a sfondo razziale: Daspo "Willy" per nove ultras della Samp

Lo scorso 5 settembre avevano aggredito un 24enne originario del Gambia con calci, pugni e cinghiate in piazza delle Erbe: cinque di loro erano già stato colpiti dal Daspo per reati da stadio

Il Questore di Genova ha adottato nove provvedimenti di Daspo "Willy" per dodici anni complessivi nei confronti di nove giovani, alcuni appartenenti a frange della tifoseria sampdoriana, a seguito dei fatti avvenuti il 5 settembre dello scorso anno in piazza delle Erbe all'angolo con via San Donato, quando senza motivazione alcuna ma con movente di discriminazione razziale, i nove soggetti, tra cui un minorenne di 17 anni, si resero responsabili di aggressione (con calci, pugni e cinghiate) contro un cittadino gambiano di 24 anni. Cinque dei soggetti coinvolti risultano già colpiti dal Daspo per reati da stadio o per motivazioni a essi riconducibili.

Le indagini svolte dal Commissariato di Polizia del Centro hanno consentito in breve tempo di assicurare alla giustizia tutti i responsabili della grave condotta facendo, altresì, luce sul movente razziale dell’aggressione.

Con i provvedimenti adottati ai sensi del decreto Minniti del 2017, con relative modifiche dopo i gravi fatti accaduti a Colleferro che causarono la morte di Willy Monteiro Duarte nel settembre 2020, ai destinatari viene imposta la misura di prevenzione personale del divieto di accesso e stazionamento nei bar, nei pubblici esercizi e nelle immediate vicinanze dove si effettua mescita di bevande alcoliche in tutta l’area del centro storico.

I locali su cui si applica il divieto sono ben 46 e la misura risulta finalizzata ad evitare problematiche che incidano sull’ordine e sulla sicurezza pubblica. Si tratta dei primi provvedimenti di questo tipo adottati sul territorio provinciale così come avvenuto anche in altre realtà territoriali. La violazione dei divieti comporterà, in caso di accertamento, la reclusione da sei mesi a due anni e la multa da 8mila a 20mila euro.