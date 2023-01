Cornigliano, una strada intitolata a don Giacomo Pala, parroco per trent'anni

Cornigliano vedrà una strada per don Giacomo Pala: almeno, queste sono le intenzioni del consiglio comunale e della giunta che martedì 10 gennaio hanno approvato una mozione sull'argomento.

A proporla, i consiglieri di Vince Genova Davide Falteri, Tiziana Notarnicola, Arianna Viscogliosi, Valter Pilloni, Barbara Grosso, Elena Manara, Angiolo Veroli. Il documento impegna il sindaco e la giunta "ad avviare ogni utile e sollecita iniziativa finalizzata all’intitolazione di una strada o piazza o parco nel quartiere di Cornigliano per ricordare l’impegno per la comunità di don Giacomo Pala, a 10 anni dalla sua scomparsa”.

La giunta attraverso l’assessore Marta Brusoni ha espresso parere favorevole. La mozione è stata approvata con 36 voti favorevoli e un astenuto (il consigliere Mattia Crucioli di Uniti per la Costituzione).

Chi era don Giacomo Pala

Don Giacomo Pala è stato per trent'anni parroco della chiesa di San Giacomo Apostolo a Cornigliano, diventando un punto di riferimento per la comunità del medio ponente. Conosciuto in tutta la delegazione, era famoso anche per le sue iniziative di solidarietà e socialità per coinvolgere e integrare famiglie e giovani del territorio. È ricordato dalla popolazione anche per le sue battaglie per il quartiere sul fronte ambientale e per svariate altre cause.

Nato nel 1940 a Milano e mancato il 24 giugno 2012, si è sempre sentito un corniglianese doc, tanto da esternare più volte il suo amore e l'orgoglio di vivere nella delegazione genovese.