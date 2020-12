Si mette in mezzo alla strada e blocca il traffico, l’amico lo aiuta aggredendo i poliziotti

Caos martedì pomeriggio in piazza della Vittoria, dove un uomo si è improvvisamente messo in mezzo alla strada bloccando il traffico e il passaggio delle auto, urlando e gesticolando.

Alcuni automobilisti hanno chiamato la polizia, che è subito arriva sul posto con una volante. Alla vista dei poliziotti l’uomo, un 32enne di origini tunisine, si è agitato ancora di più cercando di aggredirli poliziotti e insultandoli. A darli manforte un 45enne calabrese, che lo ha raggiunto in mezzo alla strada iniziando a minacciare gli agenti e tirando un calcio al viso di uno di loro mentre lo stava ammanettando.

Accompagnato in Questura, ha continuato a minacciare e tentare di aggredire i poliziotti: arrestato, è stato processato per direttissima in mattinata.