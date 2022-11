In arrivo nuovi parcheggi in piazza Della Raibetta

"Si chiedono informazioni in merito alla situazione per la quale numerosi veicoli sostano regolarmente in piazza Della Raibetta, nello spazio tra palazzo San Giorgio e l'edificio alle spalle della fermata della metropolitana, nonostante vi sia segnaletica stradale che addirittura vieta l'accesso, apparentemente senza deroghe".

Questa l'interrogazione a risposta immediata, presentata da Ariel Dello Strologo in occasione della seduta del consiglio comunale di martedì 29 novembre 2022, alla quale ha risposto l'assessore alla Sicurezza, Polizia Locale e Protezione civile Sergio Gambino.

"Stiamo lavorando con l'Ufficio Mobilità - ha detto Gambino - per regolamentare la viabilità e la sosta di piazza Raibetta: sono previsti tre nuovi stalli per disabili e altri tre per scarico e scarico merci. In queste settimane, a causa di cantieri in corso, non è ancora stato possibile posizionare la segnaletica adeguata, ma non appena finiranno i lavori, verranno regolamentati sia i parcheggi, sia le segnaletiche orizzontali e verticali per l'ingresso in piazza e la sosta".