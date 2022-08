Follia in piazza De Ferrari: schiaffeggia un passante, tenta di rapinare una coppia e aggredisce i poliziotti

La polizia di Stato di Genova ha arrestato un uomo di 43 anni per resistenza a Pubblico Ufficiale e tentata rapina, denunciandolo anche per minacce aggravate.

È successo mercoledì sera, quando le volanti dell’Upg e del commissariato di San Lorenzo sono state inviate in piazza de Ferrari in soccorso ad alcuni passanti che erano stati aggrediti da uno sconosciuto. Sul posto, gli agenti hanno messo in sicurezza il 43enne e ascoltato le persone presenti.

Due testimoni in particolare hanno raccontato di aver visto l’uomo alzarsi da un muretto che costeggia la fontana, dirigersi verso una persona e tirargli uno schiaffo in viso. La vittima ha reagito bloccandolo e chiedendogli la motivazione delle sue azioni, l’aggressore ha chiesto subito scusa e si è allontanato. Subito dopo, però, si è procurato un coccio di bottiglia e si è diretto velocemente verso la vittima, che nel frattempo si stava allontanando senza accorgersi di quanto stava accadendo.

Fortunatamente i due testimoni hanno urlato per allertarlo e lui è riuscito a scappare, salvandosi.

L’aggressore, frustrato, ha iniziato così ad urlare, a saltare sopra una bicicletta e a sferrare numerosi pugni sul parabrezza di un'autovettura parcheggiata, senza danneggiarla. Dopodiché si è avvicinato alle spalle di una coppia e ha afferrato con violenza la borsa portata a spalla dall'uomo colpendo la sua seconda vittima con diversi pugni al dorso e facendo anche cadere la fidanzata che cercava di aiutarlo.

A questo punto i due testimoni sono intervenuti e lo hanno bloccato, in attesa dell' arrivo delle volanti, allertate nel frattempo dai passanti.

Anche in Questura il 43 enne ha manifestato comportamenti violenti colpendo gli operatori con calci e inveendo con sputi, insulti e minacce. In mattinata la direttissima.