Allarme bomba in piazza De Ferrari, arrivano gli artificieri

Allarme bomba in piazza De Ferrari poco dopo le ore 16 di sabato 25 settembre 2021.

Presente sul posto la Polizia con pattuglie, unità cinofile e artificieri: l'allarme è stato causato da uno strano pacchetto abbandonato sul muretto della fontana davanti al palazzo della Regione. Alcune scritte ‘sospette’ presenti sul pacco hanno fatto scattare la macchina dell’intervento e metà piazza è stata transennata, dall’altra parte del nastro bianco e rosso continua la manifestazione dei "No green pass". In piazza tanti anche i turisti che si stanno facendo i selfie intorno alla fontana.

Gli artificieri hanno protetto il pacchetto con la coperta anti-esplosivo e stanno procedendo al controllo. Le operazioni per far brillare il pacco sono iniziate solo al termine della manifestazione in piazza De Ferrari, poco prima delle ore 17.30.

Notizia in aggiornamento.