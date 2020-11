Dopo 15 anni il portale di piazza Dante torna all'antico splendore

Dopo 15 anni di impalcature torna all'antico splendore il portale razionalista che sovrasta la galleria Colombo in piazza Dante, lo smontaggio dei ponteggi allestiti a luglio era iniziato nei giorni scorsi, come aveva spiegato l'assessore Pietro Piciocchi ed è stato completato come confermato dal sindaco di Genova Marco Bucci.

«Si chiude un altro buco nero che contribuisce a ridare luce alla nostra città - ha commentato Bucci - un lavoro di preciso restauro degli antichi e preziosi materiali del portale che sono tornati al loro antico splendore. Un recupero atteso e fermo da oltre 15 anni e che in soli 5 mesi, grazie al lavoro di Comune e Municipio Centro Est è stato portato a termine».