Il Sert è chiuso: 61enne prende a calci la porta, poi sfascia l’ufficio in Questura

Si è presentato al Sert di piazza Dante per chiedere il metadone, ma lo ha trovato chiuso e ha reagito con violenza, prendendo a calci la porta, minacciando gli operatori che erano rimasti all’interno e scagliandosi poi contro i poliziotti intervenuti.

È successo venerdì poco prima delle 12.30 in piazza Dante. L’uomo, quando ha visto i poliziotti del Commissariato Pré, ha iniziato a prendersela anche con loro provando anche a farsi del male.

Una volta arrivato in Questura ha continuato a dare in escandescenze, prendendo una sedia e tirandola contro un computer. Perquisito, è stato trovato in possesso di un cacciavite dalla punta piatta lungo 24 cm: per lui è scattata la denuncia per resistenza, violenza, oltraggio a pubblico ufficiale, danneggiamento e possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli.