Infastidisce i passanti e cerca di aggredire i carabinieri

I carabinieri del nucleo radiomobile hanno denunciato a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale e porto di oggetti atti a offendere un 40enne genovese pregiudicato.

I militari, nella tarda serata di mercoledì in piazza Cavour, hanno fermato l’uomo per controllarlo poiché - con un comportamento molesto - stava dando fastidio ai passanti. Questo, per sottrarsi all’identificazione, si è messo a spingere i carabinieri tentando di colpirli.

Perquisito, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico, poi sequestrato.