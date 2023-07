Esplosioni, fuoco e fumo: notte di paura a Sturla

Notte di paura a Sturla per un incendio divampato intorno alle ore 3 di venerdì 7 luglio 2023 in piazza Cadevilla, sotto il ponte di via Caprera.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con un paio di squadre che hanno lavorato un paio di ore per domare le fiamme e bonificare la zona. Secondo quanto riferito dalla centrale operativa sono andate distrutte alcune automobili e un camper posteggiati nella piazza. Per agevolare le operazioni la polizia locale ha chiuso piazza Cadevilla, via Sclopis e via Castagnola.

A Sturla il 118 ha anche inviato un'ambulanza della Croce Gialla, fortunatamente non ci sono stati feriti. Molti residenti della zona si sono svegliati dopo aver udito delle esplosioni o per il denso fumo che si è alzato. Indagini in corso per accertare le cause del rogo, non si esclude il dolo.