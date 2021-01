A passeggio senza mascherina, fermato aggredisce i vigili: «La portano già gli altri»

Passeggiava per strada con una donna e due bambini senza mascherina, e all’invito della polizia Locale a indossarla si è rifiutato, ha iniziato a riprenderli con il cellulare insieme con la donna e ha ribadito che non l’avrebbe indossata perché «tanto la portano già tutti gli altri».

L’uomo, un 47enne, è stato dunque prima sanzionato e poi denunciato: è successo in piazza Baracca, a Sestri Ponente, sabato pomeriggio. Alla richiesta degli agenti della Locale in borghese di indossare la mascherina oltre a riprendere si è rivolto ai passanti chiedendo che intervenissero in sua difesa, e quando è stato invitato a seguire gli agenti nella sede del distretto di Polizia locale per l’identificazione, necessaria perché rifiutava di rivelare la propria identità, ha dato ulteriormente in escandescenze sferrando una gomitata a un agente e tentando di strappare le manette a un altro, provando a torcergli un braccio.

Ha poi preso a pugni in faccia gli agenti, colpendone uno e mancando l’altro, e a entrambi ha strappato le mascherine: un caos terminato quando gli agenti sono riusciti a stringerlo contro un’auto e sono stati raggiunti da altri agenti della Polizia locale insieme con il comandante del distretto e a due pattuglie dei Carabinieri.

Nel corso di una prima perquisizione nella sede del sesto distretto è stato trovato un coltello lungo 20 e con una lama di 9 che l’uomo teneva in tasca. Nel frattempo i due agenti colpiti dall’uomo sono stati accompagnati al pronto soccorso dell’ospedale Padre Antero Micone, dove sono stati medicati e dimessi con 10 giorni di prognosi.

Alla luce del comportamento aggressivo e di alcuni precedenti penali emersi, la Polizia Locale lo ha arrestato trasferendolo nelle camere di sicurezza della Questura.