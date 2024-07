Accoltellamento nella notte nel centro storico, giovane in codice giallo

Sangue in piazza Banchi. La polizia è al lavoro per fare luce su quanto avvenuto nella notte tra sabato 13 e domenica 14 luglio 2024 a due passi da via San Luca e dal porto antico.

Tutto ha avuto inizio dalla segnalazione del 118, che ha soccorso un giovane presso la sua abitazione, con una ferita da arma da taglio al braccio, trasportandolo in ospedale in codice giallo.

La polizia ha quindi raccolto la testimonianza del ferito, dando il via agli accertamenti del caso. Il ferimento, secondo quanto ricostruito finora, sarebbe legato a questioni di droga.

La vittima si è quindi recata a casa, poi, per via del dolore, ha preferito chiamare il 112. L'aggressore si è dileguato ma potrebbe presto essere identificato grazie all'analisi delle telecamere di video sorveglianza della zona.

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui le nostre pagine Facebook e Instagram e iscriviti al nostro canale WhatsApp