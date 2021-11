Centro storico, a spasso ubriaco con la figlia di 6 anni. La Polizia locale salva la bambina

Con lo sguardo perso nel vuoto era trascinata dal padre, completamente ubriaco, per il centro storico di notte.

Una bimba di sei anni è stata ricoverata per accertare il suo stato di salute all'ospedale Gaslini, in seguito alla segnalazione di un cittadino che aveva notato la situazione in piazza Banchi.

Alla chiamata di soccorso sono intervenuti gli agenti della polizia locale, sempre presenti sul territorio. La bambina stanca e assonnata, erano passate le 22.30, è stata affidata dall'ispettore della PL alle cure del personale sanitario; secondo le disposizioni del magistrato di turno e il funzionario reperibile dei Servizi Sociali.

Dimessa questa mattina, si trova ora in una struttura protetta.