Pesto e focaccia di Recco tra i migliori piatti del mondo: la classifica

Ci sono anche la focaccia al formaggio di Recco e il pesto alla genovese tra i 100 migliori piatti del mondo secondo Taste Atlas. Il più famoso atlante online del cibo locale di tutto il mondo ha stilato la classifica seguendo le recensioni di critici e articoli pubblicati da ogni parte della Terra: 31esimo posto per la specialità recchese e 35esimo per il pesto genovese.

Consorzio della focaccia di Recco: "Grande risultato"

Più volte citata in varie classifiche, la focaccia di Recco è stata incoronata nel 2023 anche come 'Miglior piatto al mondo' nella categoria pasticceria e prodotti da forno salati. La classifica è stata divulgata nelle ultime ore e sta facendo il giro del mondo e dei social, ripresa da molteplici testate con milioni e milioni di visualizzazioni. "Successi importanti per un prodotto come la Focaccia di Recco - commentano dal consorzio Focaccia di Recco -, risultati di una grossa azione di marketing territoriale sviluppata dal Consorzio che ha portato Recco fra le mete del turismo gastronomico nazionale più frequentate e nominate".

Piatti migliori del mondo: ci sono focaccia di Recco e pesto

L'Italia si conferma uno dei Paesi più premiati, in classifica anche la pizza napoletana (quarto posto), le pappardelle al cinghiale (11esimo posto), le tagliatelle al ragù alla Bolognese (54esimo), la pasta alla carbonara (59esimo), il ragù alla bolognese (61esimo), le lasagne alla bolognese (68esimo), il risotto ai funghi porcini (74esimo), il fritto misto (76esimo) e la bistecca alla Fiorentina (96esimo). Sul podio finiscono però tre specialità che arrivano da lontano: la Picanha brasiliana (uno dei tagli più rinomati di carne da fare alla griglia), il Roti Canai della Malesia (una focaccia che viene preparata anche in altri Paesi del sud-est asiatico) e il Phat kaphrao della Thailandia (una frittura al salto con carne, scalogno e salse, servita con il riso). In basso la classifica completa.

Cucina italiana premiata come la migliore del mondo

Taste Atlas ha anche premiato le cucine migliori del mondo e, in questo caso, quella italiana ha sbarazzato la concorrenza piazzandosi al primo posto davanti a Giappone, Grecia, Portogallo, Cina, Indonesia, Messico, Francia, Spagna e Perù. Di seguito la classifica completa con le prime 100 posizioni.