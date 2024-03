Piantine di canapa e due etti e mezzo di marijuana a casa, coppia di 55enni nei guai

Una coppia di 55enni genovesi è stata denunciata dai carabinieri al termine di un'indagine svolta dal nucleo operativo di Sampierdarena. I due sono stati trovati in possesso di circa 250 grammi di marijuana e di sette piantina di canapa coltivate presso la propria abitazione. Il tutto è stato sequestrato.

Nelle ultime ore i carabinieri del comando provinciale genovese hanno anche denunciato un 24enne originario del Gambia sorpreso a vendere hashish in vico del Fornaro. L'uomo era già sottoposto alla misura cautelare di presentazione alla polizia giudiziaria per il medesimo reato e aveva in tasca altre dosi e circa 150 euro provento dell'illecità attività.

Sono stati infine portati in carcere un italiano di 25 anni e un senegalese di 35. I due, con diversi precedenti tra cui la detenzione ai fini di spaccio, hanno ripetutamente violato le prescrizioni a cui erano sottoposti e sono stati arrestati.

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp