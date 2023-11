Piano socio sanitario regionale, Gratarola: "A breve l'ok del ministero"

"La sanità ligure vive da tempo una crisi evidente e le premesse del piano sociosanitario regionale non sembrano dare risposte funzionali: liste di attesa infinite, carenza di personale medico, nessun investimento in formazione degli operatori. Il Governo regionale che non risponde ai bisogni dei liguri e neanche alle indicazioni del Pnrr per consolidare la sanità territoriale". Così il consigliere del Partito Democratico, Armando Sanna.

"Il 21 novembre - continua Sanna - si svolgerà il Consiglio regionale sul Piano Socio Sanitario. Proprio alla vigilia, partirà un tour per ascoltare cittadini, operatori e personale medico. Un viaggio fra chi la sanità la vive sulla propria pelle, per costruire insieme un progetto di sanità reale, giusta, pubblica".

"Il primo appuntamento - conclude Sanna - sarà lunedì 20 novembre al Bi.Bi. Service di via XX Settembre a Genova, con la presenza anche del segretario regionale del Partito Democratico, il mio collega Davide Natale, il Capogruppo Luca Garibaldi e tanti ospiti. Lavoriamo insieme per dare un futuro alla nostra sanità".

Martedì 7 novembre in consiglio regionale l'assessore alla sanità, Angelo Gratarola, ha precisato che l'approvazione dal Ministero del Piano socio sanitario regionale è attesa a breve.