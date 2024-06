Piano del rumore: sedici osservazioni dei cittadini al Comune, ma non saranno prese in considerazione, ecco perché

Sono sedici le osservazioni che i cittadini hanno fatto pervenire al Comune di Genova durante la consultazione pubblica propedeutica all'approvazione del Piano di Azione per l'abbattimento del rumore ambientale. Il sondaggio, pubblicizzato sul sito del Comune e sui quotidiani, è partito l'8 aprile 2024 ed è durato 45 giorni, durante i quali i cittadini sono stati invitati a inviare osservazioni, pareri e memorie.

Delle sedici osservazioni ricevute, dodici non sono state ritenute attinenti al Piano di Azione, mentre quattro osservazioni, riguardanti trasporto pubblico e aree portuali, sono state considerate rilevanti. Tuttavia, il Comune non ne ha tenuto conto per la stesura definitiva del piano, spiegando che "gli argomenti sono già trattati dal Piano stesso, in particolare per quanto attiene ai progetti già previsti dal PUMs, e quelle relative al porto saranno prese in considerazione per un ampliamento delle sorgenti industriali all’interno dell’ambito portuale".

Elenco delle Osservazioni Ricevute.

Osservazioni rilevanti

Trasporto Pubblico - Capolinea AMT

Osservazione: Richiesta di spostamento del capolinea AMT.

Valutazione: Rilevante, inoltrata ad AMT per competenza.

Porto - Zona Sestri

Osservazione: Rumorosità zona Fincantieri.

Valutazione: Rilevante, inoltrata alla Polizia Locale.

Porto - Via Voltri

Osservazione: Richiesta posizionamento di una centralina di controllo rumore e polveri.

Valutazione: Rilevante, rilasciate informazioni sulle procedure per le verifiche fonometriche.

Porto - Via Bottino

Osservazione: Rumorosità zona Fincantieri.

Valutazione: Rilevante, inoltrata alla Polizia Locale.

Osservazioni non rilevanti

Strada - Via Montaldo

Osservazione: Problemi di traffico.

Valutazione: Non attinenza con il Piano di Azione (mancanza presupposti tecnici della zona segnalata).

Cantiere - Via Ferri

Osservazione: Rumorosità del cantiere TAV.

Valutazione: Non attinenza con il Piano di Azione (mancanza presupposti tecnici della sorgente sonora segnalata).

Strada - Corso Europa

Osservazione: Sorgenti varie: moto, campane, sirene ambulanze, sfalcio.

Valutazione: Non attinenza con il Piano di Azione (mancanza presupposti tecnici delle sorgenti sonore segnalate).

Strada - Corso Sardegna

Osservazione: Sorgenti varie: traffico, stadio, mercato rionale, carceri, sirene ambulanze.

Valutazione: Non attinenza con il Piano di Azione (mancanza presupposti tecnici della zona segnalata).

Strada - Piazza Sarzano

Osservazione: Musica, frigoriferi e movida.

Valutazione: Non attinenza con il Piano di Azione (mancanza presupposti tecnici della sorgente sonora segnalata).

Strada - Corso Marconi

Osservazione: Problemi di traffico.

Valutazione: Non attinenza con il Piano di Azione (mancanza presupposti tecnici della zona segnalata).

Linea Ferroviaria - N.P.

Osservazione: Richiesta di barriere antirumore.

Valutazione: Non rilevante in quanto relativa a tratte gestite da ASPI e RFI.

Saracinesche - Via Monterosa

Osservazione: Rumorosità saracinesche box.

Valutazione: Non attinenza con il Piano di Azione (mancanza presupposti tecnici della sorgente sonora segnalata).

Strada - Via Cavallotti

Osservazione: Problemi di traffico.

Valutazione: Non attinenza con il Piano di Azione (mancanza presupposti tecnici della zona segnalata).

Azienda Privata - Via dell’Arena

Osservazione: Rumorosità ditta Open Fiber.

Valutazione: Non rilevante, situazione già segnalata da esposti precedenti alla Polizia Locale.

Azienda Privata - Via dell’Arena

Osservazione: Rumorosità ditta Open Fiber.

Valutazione: Non rilevante, situazione già segnalata da esposti precedenti alla Polizia Locale.

Strada - Corso Gastaldi

Osservazione: Sorgenti varie: sirene ambulanze, traffico stradale e ferroviario.

Valutazione: Non attinenza con il Piano di Azione (mancanza presupposti tecnici delle sorgenti sonore segnalate).