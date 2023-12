Forni crematori, ultimi passaggi in vista dell'approvazione del piano regionale

In occasione della seduta del consiglio regionale di martedì 5 dicembre 2023 Sergio Rossetti (Gruppo misto-Azione) ha presentato un'interrogazione, in cui ha chiesto alla giunta di mettere in condizione il tavolo di lavoro di completare il proprio compito e quindi di portare in Consiglio il Piano regionale di coordinamento, che definisce criteri e limiti per la costruzione e l'attività degli impianti di cremazione.

Il consigliere ha rilevato che l'impianto ipotizzato per il cimitero di Staglieno, secondo il Difensore Civico, non è necessario e che potrebbe essere incompatibile con il Piano di bacino del Bisagno.

L'assessore alla sanità, Angelo Gratarola, ha precisato che il gruppo di lavoro tecnico per il Piano regionale di coordinamento per la realizzazione dei crematori si è riunito da marzo 2022 a settembre 2023 per delineare un quadro aggiornato degli impianti presenti in Liguria, elaborare i dati statistico-demografici e definire le linee di indirizzo per la salvaguardia della salute e dell'ambiente.

L'assessore ha precisato che il gruppo sta valutando gli ultimi aspetti tecnici del Piano e l'iter amministrativo per la necessaria approvazione. Gratarola ha annunciato che è prevista un'audizione nella competente commissione consiliare il 17 dicembre prossimo.