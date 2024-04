Il piano di Asl4 per 25 aprile e 1 maggio

ASL 4 POTENZIA LA RISPOSTA OSPEDALIERA E TERRITORIALE PER LE FESTIVITÀ

In vista delle festività del 25 aprile e dell'1 maggio, Asl 4 si prepara ad affrontare l'aumento delle presenze, implementando i suoi servizi: sia territoriali, con aperture straordinarie degli ambulatori 'Il medico di tutti', sia ospedalieri, attraverso l'utilizzo a pieno regime della degenza temporanea del pronto soccorso di Lavagna e il rafforzamento dell'organico nei reparti medici.

Gli ambulatori 'Il medico di tutti', presenti negli ospedali di Sestri Levante (ambulatorio 4 - 1° piano) e Rapallo (ambulatorio T15 - piano terra), saranno aperti come di consueto al sabato e nelle giornate festive, con il seguente orario:

mercoledì 24 aprile, dalle ore 14 alle 17;

giovedì 25 aprile, dalle ore 8 alle 12 e dalle 14 alle 17;

sabato 27 aprile, dalle ore 8 alle 12 e dalle 14 alle 17;

domenica 28 aprile, dalle ore 8 alle 12;

martedì 30 aprile, dalle ore 14 alle 17;

mercoledì 1 maggio, dalle ore 8 alle 12 e dalle 14 alle 17;

sabato 4 maggio, dalle ore 8 alle 12 e dalle 14 alle 17;

domenica 5 maggio, dalle ore 8 alle 12.

Un medico di Medicina Generale (secondo la turnazione programmata e su base volontaria) sarà presente per svolgere visite mediche non specialistiche e piccole medicazioni, prescrivere e/o somministrare farmaci, rilasciare certificati di malattia. Tali servizi saranno erogati dal medico non solo ai propri assistiti, ma a tutti coloro che si recheranno nell'ambulatorio grazie anche all'ausilio della Cartella a Casa del Dossier sanitario aziendale del paziente.

Per accedere agli ambulatori è necessario telefonare al numero 0185/371020 e seguire le indicazioni dell'operatore. Si ricorda che l'iniziativa è rivolta sia ai residenti in Liguria, che possono ricevere le prestazioni gratuitamente, sia ai non residenti per cui è richiesto il pagamento di un ticket.

Al potenziamento del servizio territoriale si affianca inoltre la risposta ospedaliera. Durante il periodo delle festività, grazie al fisiologico calo delle attività ambulatoriali, il personale medico e del comparto sarà concentrato presso la degenza temporanea del pronto soccorso, che funzionerà a pieno a regime, e nei reparti medici, al fine di procedere con le dimissioni dei pazienti che sono in grado di tornare a casa e accogliere chi proviene dal pronto soccorso.