Invasione di adesivi su cartelli e targhe, il Comune dice 'basta'

Il Comune di Genova ha deciso di procedere con un piano di contrasto alla proliferazione di adesivi su spazi pubblici. Come anticipato, il consigliere comunale Paolo Gozzi (Vince Genova) ha portato in consiglio comunale, in occasione della seduta di martedì 7 febbraio 2023, una mozione in tal senso, che è stata approvata con 23 voti favorevoli, 11 contrari, un astenuto e un consigliere non votante.

Il documento ha suscitato un ampio dibattito in aula prima della votazione. Alla fine il testo emendato è stato approvato. La mozione impegna il sindaco e la giunta: