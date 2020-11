'Caruggi', un piano per la rigenerazione del centro storico

Lunedì 23 novembre 2020 il Comune di Genova ha presentato il piano di rigenerazione del centro storico. Il progetto, il cui nome è 'Caruggi', è articolato in dieci ambiti di intervento per oltre 137,2 milioni di euro, in buona parte provenienti da fondi europei (120), da mettere a frutto entro cinque anni.

«Il centro storico deve essere un posto dove si può vivere, lavorare, trascorrere il tempo libero. Un posto di alta qualità di vita, di importanza turistica, culturale, artistica, ma anche commerciale - ha detto il sindaco Marco Bucci - è come un secondo nuovo ponte. Abbiamo lavorato tanto per il ponte San Giorgio, ora dobbiamo lavorare tanto per questo che è uno dei progetti più importanti della nostra città».

«Il problema principale non è il finanziamento - chiarisce Bucci - la sfida principale è quella di avere il consenso e la partecipazione di tutti i cittadini. Non faremo nulla se non avremo la partecipazione di tutti i cittadini. Se non abbiamo la partecipazione di chi vive e fa rete nel centro storico, il progetto può veramente andare male. Su tutte le linee di intervento vogliamo una grande partecipazione dal basso. Il progetto è aperto, siamo pronti a incorporare altre idee e cercare ulteriori finanziamenti».

I dieci piani operativi in cui è diviso il progetto riguardano: progetti urbani (36 milioni), manutenzione e innovazione tecnologica (32,6 milioni), interventi socio-educativi (16,7 milioni), piano commercio (15 milioni), nuova illuminazione pubblica (6,3 milioni), progetti sicurezza (9,4 milioni), piano pulizia (5,9 milioni), mobilità e accessibilità intelligenti (2,6 milioni), turismo e tempo libero (4,8 milioni), la movida che vogliamo (7,5 milioni).

«I primi interventi a partire e ad essere completati saranno i progetti sul sociale, che richiedono persone, buona volontà, spazi e finanziamenti: abbiamo tutti gli elementi - spiega Bucci - a breve termine anche gli interventi che riguardano la pulizia e la mobilità sostenibile. Mentre i progetti di edilizia hanno bisogno di tempi più lunghi, sia per quanto riguarda la rigenerazione di alcuni palazzi, sia per quanto riguarda la manutenzione energetica. Vogliamo portare più luce, più aria e più vivibilità. E con la Soprintendenza parleremo anche di omogeneizzazione delle insegne e di eliminazione dei fili pendenti dai palazzi, che sono ormai obsoleti».

Presentato anche il nuovo logo, frutto di una 'call for action' gratuita, lanciata in tempi strettissimi dal Comune e vinta dalla designer Silvia Guagnano, con un'immagine che richiama alcuni degli elementi principali della città vecchia.