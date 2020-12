Minaccia due sconosciuti con manganello e pala, denunciato

Nel pomeriggio di giovedì 17 dicembre 2020 gli agenti dell'ufficio prevenzione generale hanno denunciato un 53enne calabrese per minacce aggravate.

L'uomo è uscito improvvisamente dalla baracca nella quale vive in via Polverara a Pianderlino brandendo dapprima un manganello in metallo e poi una pala.

Con questi attrezzi si è avvicinato a due persone, che stavano portando a passeggio i loro cani, e li ha insultati e minacciati senza alcun motivo.