Arriva l'indagine "Photovoice": com'è il sestiere di Pre?

Arriva “Photovoice”, iniziativa lanciata dalla cooperativa Il Melograno nel sestiere di Prè con lo scopo di coinvolgere i residenti e non a condividere “frammenti di comunità” attraverso il mezzo fotografico.

Due sono le domande poste da “Photovoice”: com’è il sestiere di Prè? Come lo vorrei? A questi quesiti le persone sono invitate a rispondere inviando due fotografie, corredate da didascalia esplicativa.

L’idea, spiegano dalla cooperativa, è quella di dare voce a chi non ce l’ha, anche solo per difficoltà linguistiche, coinvolgendo tutto il sestiere in un progetto condiviso e partecipato anche attraverso momenti conviviali.

Le foto possono essere inviate via Telegram, entro il 18 giugno, al numero 3891762274.

"Sono molto felice di poter sponsorizzare un’idea come questa – spiega l’assessore alle Politiche sociali Lorenza Rosso – perché si fa promotrice di istanze che arrivano da chi nel sestiere vive e lavora e che, meglio di chiunque altro, può raccontare la vita e i desiderata di una delle zone nevralgiche di Genova. Aspettiamo la mostra e le foto inviate con vivo interesse, sicuri che arriveranno spunti e proposte molto interessanti".