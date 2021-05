Si agita alla vista della polizia, spacciatore in manette

Poco prima delle 22 di sabato 15 maggio 2021 in piazza Petrella a Rivarolo gli agenti di una volante del commissariato Cornigliano, durante il regolare servizio, hanno notato un 39enne agitarsi alla loro vista ed hanno deciso di controllarlo.

L'uomo ha cercato di scappare, lanciando a terra due involucri contenenti circa 5 grammi di cocaina, e quando gli operatori lo hanno fermato, si è scagliato contro di loro. Una volta immobilizzato, il pusher è stato trovato in possesso di altri 0,21 grammi della medesima sostanza e della somma di 105 euro, suddivisa in banconote di piccolo taglio.

La successiva perquisizione domiciliare ha consentito agli agenti di rinvenire un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e tre telefoni cellulari. Il 39enne di origini marocchine, con svariati precedenti di polizia, è stato arrestato per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti e per resistenza a pubblico ufficiale e processato per direttissima nella mattinata odierna.