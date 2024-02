Bersagliato dai controlli, storico locale rischia la chiusura

Il levante genovese rischia di perdere un suo locale storico. O meglio, che questo non sia più quello di sempre. Il 22 gennaio 2024 il titolare del Bonfim Club ha lanciato una petizione sulla piattaforma change.org dal titolo 'Save Bonfim'. A oggi, 6 febbraio 2024, sono già state raccolte oltre tremila firme e il prossimo obiettivo è cinquemila.

"Cinque anni fa ho rilevato un locale storico - ricorda il titolare -, in totale stato di abbandono, nella nostra splendida città, Genova. Ho investito tempo, fondi ed energie in un progetto a lungo termine, nonostante le numerose sfide incontrate lungo il percorso: mareggiate, furti, pandemia, chiusure obbligate per lavori comunali e sanzioni".

"Grazie alla mia resilienza innata - prosegue - e al supporto delle persone attorno a questa realtà, non mi sono mai fermato a perseguire il mio obiettivo. Questo luogo non è solo un simbolo della città ma anche uno spazio dove artisti provenienti da tutto il mondo si incontrano e si confrontano".

"Oltre a essere un trampolino di lancio - continua il titolare - per molti musicisti, pittori e dj, abbiamo creato a livello territoriale: turismo, intrattenimento e lavoro per tutte le attività annesse e connesse (taxi, treni, bar, ristoranti, BnB , alberghi ecc.)".

"Da un anno a questa parte - spiega - continuo a subire ogni settimana sanzioni e controlli da parte delle autorità per motivi futili, interrompendo il normale svolgimento dell'attività. Recentemente mi è stata revocata la licenza di pubblico spettacolo abbinata alla somministrazione di alimenti e bevande in quanto avrei abusato del diritto (articolo 10 T.U.L.P.S)".

"Nonostante - prosegue il titolare - abbia provveduto a regolare la mia attività alle normative attuali, contro ogni provvedimento a me contestato (impatto acustico, bonifica acustica, porte antincendio, dichiarazioni di conformità, implementazione del servizio di sorveglianza) ho ricevuto una pena non proporzionata alla circostanza, in quanto la stessa revoca dovrebbe essere preceduta da una pena di sospensione (mai avvenuta) per sistemare le eventuali criticità, come prevede il regolamento T.U.L.P.S. Art.88".

"Questa decisione - si legge ancora nella petizione - ha negato il mio diritto al lavoro e a tutti i miei dipendenti. Chiedo quindi che venga riconosciuta l'importanza socio-culturale e storica del Bonfim Club nella nostra amata Liguria. Chiedo che mi venga restituita la nostra licenza così da poter continuare a fornire uno spazio vitale per gli artisti locali e internazionali, poter far godere alla gente uno dei piú suggestivi tramonti di Genova".

"Firmate questa petizione se credete nel valore dell'arte come strumento di crescita culturale ed economica! Firmate questa petizione se credete nella musica! Firmate questa petizione se amate il Bonfim!", conclude il titolare.

Per firmare la petizione clicca qui.