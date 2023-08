Salva la sanità in Liguria, Sinistra italiana lancia la petizione

Da giovedì 3 agosto 2023 è attiva online la piattaforma 'Salva la Sanità in Liguria' di Sinistra italiana Genova e Liguria. Nei mesi di giugno e luglio a Genova, nei quartieri di Certosa, Voltri, Sestri, centro storico, Castelletto, Sampierdarena e nelle province di Imperia e Savona Sinistra italiana ha organizzato una campagna di raccolta firme per la sottoscrizione della proposta regionale per salvare la sanità pubblica.

La petizione 'Fin troppo pazienti' ha raccolto migliaia di adesioni di cittadini; "Sinistra italiana ha ascoltato numerose storie di mancate risposte, di attese impossibili da sostenere tanto che molti sono stati costretti a ricorrere alla sanità privata a costo di gravissimi sacrifici", spiegano.

"È stata una esperienza importantissima, quella dei banchetti - concludono -, che proseguiremo nei primi mesi d'autunno". Si può firmare anche online attraverso la piattaforma Salva la Sanità in Liguria.