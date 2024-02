Petizione contro caccia con arco e frecce, superate le 105mila firme

A seguito della diffusione delle immagini del cinghiale ferito da una freccia a Bavari, ha superato quota 105mila firme nelle ultime 48 ore la petizione online lanciata su change.org da Antonella Belgrano il 30 luglio scorso, che chiede di vietare la caccia con arco e frecce agli animali selvatici in Liguria, pratica consentita dalla legge regionale.

Nel testo dell'appello si legge che "tale petizione dovrebbe interessare tutte le persone di buon senso, perché è aberrante sottoporre la fauna selvatica a delle atroci sofferenze perduranti giorni e giorni - l'animale non muore subito, purtroppo vaga per diversi dì, con orrendo dolore, in attesa di spirare - e mettere in pericolo anche persone che passeggiano nei boschi".

L'appello era stato lanciato a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio regionale della proposta, che autorizza tale modalità di caccia in Liguria, votata il 27 luglio 2023. Per firmare la petizione clicca qui.