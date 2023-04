Peste suina: 15 nuovi positivi, primo caso a Valbrevenna

Altri sedici casi di peste suina africana, uno in Piemonte, dove il totale dei casi cresce a 391, e quindici in Liguria, dove salgono a 248. I positivi sono ora 639. Il caso piemontese è stato registrato in provincia di Alessandria ad Arquata Scrivia (diciotto in quel Comune da quando è iniziata l'emergenza).

I quindici nuovi casi liguri sono stati registrati: cinque in provincia di Genova, uno a Casella (secondo da inizio emergenza), due a Rossiglione (trentatré), uno a Savignone (nove), uno a Valbrevenna (prima positività); dieci in provincia di Savona, uno a Sassello (cinquantuno), nove a Varazze (sedici).

Con il caso di Valbrevenna diventano 83 i Comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla peste suina africana. A seguito di una verifica sui dati di ritrovamento delle carcasse è stato aggiornato il dato delle positività in quattro comuni: Arquata Scrivia, Carpeneto, Gavi e Grognardo.

I dati, diffusi dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria e Valle d'Aosta, si riferiscono alle positività riscontrate dal 27 dicembre 2021 al 26 aprile 2023.