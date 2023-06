Peste suina, due nuovi casi in Liguria

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria e Valle d'Aosta ha individuato due nuovi casi di peste suina africana in Liguria.

I positivi sono ora 772, due in più rispetto all'aggiornamento precedente: in Liguria il totale cresce a 329, mentre rimangono stabili a 443 quelli registrati in Piemonte.

I due nuovi casi liguri sono stati rilevati in provincia di Genova: uno a Lumarzo (cinque da inizio emergenza), uno a Torriglia (quattordici). La mappa indica i dati definitivi delle positività riscontrate dal 27 dicembre 2021 all'11 giugno 2023.