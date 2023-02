Peste suina, un test rapido per ovviare alle lacune dei cacciatori

Approvato in consiglio regionale un ordine del giorno in tal senso. Nel documento si rileva che l'esercizio dell'attività venatoria impone che, successivamente all'abbattimento, il capo venga avvolto in specifici teli e quindi, attraverso il trasporto qualificato, avviato allo smaltimento ma che questa pratica è contraria alla cultura venatoria e, dunque, molte squadre di caccia al cinghiale, per questo, si astengono dall'esercizio di questa attività