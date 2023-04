Peste suina, cinque nuovi casi in Liguria

Otto nuovi casi di peste suina africana accertati dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale tra Piemonte e Liguria. I positivi sono ora 561, otto in più rispetto all'aggiornamento precedente: in Piemonte salgono a 354 le positività totali; in Liguria crescono a 207.

I cinque nuovi casi liguri sono stati registrati: due nella città metropolitana di Genova, uno a Rossiglione (ventotto) e uno a Serra Riccò (dodici); tre in provincia di Savona, uno a Giusvalla (tre), uno a Sassello (quarantasei) e uno a Varazze (sei).

I tre nuovi casi piemontesi sono stati registrati in provincia di Alessandria: uno Cassinelle (sedicesimo nel Comune da quando è iniziata l’emergenza), uno a Melazzo (due) e uno a Rocca Grimalda (quindici).