Peste suina, nuovo caso a Savignone: 260 totali in Liguria

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria e Valle d'Aosta ha individuato sette nuovi casi di peste suina africana in Liguria, che portano il totale nella nostra regione a 260. I positivi complessivi sono ora 659, otto in più rispetto all'aggiornamento precedente, in virtù di un caso segnalato anche in Piemonte, dove il totale cresce a 399.

I sette nuovi casi liguri sono stati registrati: sei in provincia di Savona, uno a Giusvalla (sette totali nel comune), uno a Sassello (cinquantatré), quattro a Varazze (venti); uno in provincia di Genova a Savignone (undici).

Il nuovo caso piemontese è stato identificato in provincia di Alessandria a Novi Ligure (quattordicesima positività in quel Comune da inizio emergenza). La mappa indica i dati definitivi delle positività riscontrate dal 27 dicembre 2021 al 2 maggio 2023.