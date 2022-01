Peste suina, la proposta: “Gli amanti dell’outdoor sono un vero e proprio 'esercito'"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di GenovaToday

Chi vive il territorio grazie alle proprie passioni -ciclismo, trekking, caccia, trail building, ecc.- è una realtà che conta centinaia e centinaia di persone, un vero e proprio “esercito” che può dimostrare un grande impegno sociale, volontario ed interessato alla sola salvaguardia del territorio.

Chi meglio degli appassionati di “outdoor”che conoscono il territorio anche negli angoli più sperduti può dare un contributo fondamentale per monitorare, mappare e coadiuvare le Istituzioni nella lotta alla “peste suina”? “Ogni settimana percorriamo, per pura passione, centinaia di chilometri quadrati -hanno dichiarato- che potrebbero essere trasformati dalle Istituzioni in attività di controllo e prevenzione, solamente coordinando e raccogliendo i dati. “Angeli dei Boschi” per segnalare carcasse di animali morti, branchi di cinghiali in movimento da una zona all’altra, prevenzione antincendio e perché no anche altre forme di illegalità (pensate a quanto sia ancora vergognosamente diffusa l’attività di discarica abusiva!). Un aiuto prezioso che siamo pronti ad offrire”.

Sensibilizzando il senso civico delle persone, boschi, prati e spiagge diventerebbero davvero parte integrante del nostro quotidiano. Inoltre riconoscere ad un cittadino il ruolo di coadiuvante alla salvaguardia del territorio sarebbe un grande gesto amministrativo. Lorenzo Baglietto Giorgio Romagnoli Presidente ASD Fiftyeight Bike Team presidente Monte Fasce Bike Group Cinghio Riders Genova