Peste suina, ordinanza esplicativa della Regione e risarcimenti per categorie colpite

Il presidente Giovanni Toti oggi, lunedì 17 gennaio 2022, ha fornito alcuni aggiornamenti sull'epidemia di peste suina, che ha colpito almeno tre cinghiali nei boschi dell'entroterra ligure. Per contenere l'epidemia è stato disposto un lockdown per le aree boschive di 36 comuni liguri compresi tra Albissola e Recco compreso il genovesato.

Regione Liguria pubblicherà entro 36 ore un’ordinanza esplicativa che fornirà alcuni chiarimenti sulle norme restrittive emanate dal Ministero della Salute con un'ordinanza del 14 gennaio. Una prima indicazione, fornita direttamente dal presidente Toti, riguarda i parchi recintati urbani che, molto probabilmente, saranno esclusi dalle restrizioni.

L’assessore Piana ha spiegato che sarà realizzato un abbattimento selettivo dei cinghiali, ma solo dopo la definizione di un puntuale piano di contenimento dell’epidemia. Per arrivare a questo documento operativo saranno necessarie ancora alcune settimane, in una prima fase infatti, il personale specializzato, dovrà ricercare e analizzare le carcasse di cinghiali presenti nei boschi.

Una volta svolti gli esami clinici per individuare eventuali tracce del virus, le Regioni e i ministeri coinvolti potranno tracciare una mappa del contagio e stabilire le linee guida più dettagliate per il contenimento dell'epidemia. Fino ad allora non sono previsti allentamenti delle restrizioni o particolari deroghe alle norme in vigore. I cinghiali infetti saranno abbattuti e rimossi dalle aree boschive, mentre quelli individuati nelle aree metropolitane saranno catturati.

La Regione Liguria ha già inviato una lettera al Governo per chiedere che siano stabiliti ristori e risarcimenti per tutte le attività commerciali e gli operatori colpiti dalle misure restrittive. Nei prossimi giorni l'esecutivo si confronterà con le Regioni e le camere di commercio per una prima stima delle categorie colpite e dell'ammontare dei danni subiti.

Le caratteristiche del virus sono ancora poco conosciute, è stato però già accertato che il ceppo non è quello della peste suina già presente da diversi anni in Sardegna. La Regione Liguria era già pronta ad affrontare un possibile focolaio e l’obiettivo principale delle azioni di questi giorni è impedire che il virus faccia il salto dalle specie selvatiche a quelle di allevamento.

Il numero stimato di esemplari di cinghiale da abbattere è tra i 16mila e 20mila. La popolazione ligure, secondo gli ultimi censimenti, toccherebbe le 80mila unità.