Peste suina, nuovo caso in Liguria: il totale sale a 20

Nuovo caso di peste suina in provincia di Genova, è stato riscontrato a Ronco Scrivia, dove erano già stati evidenziate altre due positività, sempre in zona infetta.

Salgono così a 20 i casi in Liguria di peste suina africana, 22 invece quelli in Piemonte per un totale di 42 accertati dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta.

Rimangono in vigore le restrizioni messe in atto per contrastare la peste suina africana, sabato scorso erano anche scesi in piazza per chiedere soluzioni diverse e deroghe alcuni cittadini amanti dei boschi, bikers, appassionati di trekking ed escursionisti. Il flash mob 'Boschi per tutti' era andato in scena in piazza De Ferrari davanti alla sede della Regione ed era stato organizzato dal coordinamento popolare 'Boschi per tutti' con l'organizzazone 'Rude Bikers Genova' e il supporto di 'Angeli con fango sulle magliette'.