Peste suina, quattro nuovi casi in Ligura: il totale sale a 28

Altri quattro nuovi casi di carcasse di cinghiali positivi alla peste suina in Liguria. Il totale nella nostra regione dall'inizio dell'emergenza a fine dicembre sale quindi a 28, in totale sono stati invece 60 i ritrovamenti considerando anche quelli in territorio piemontese (32 in tutto).

Le nuova positività sono state riscontrate, sempre nella zona 'infetta', in provincia di Genova: tre a Rossiglione (salgono a otto i casi accertati nel territorio comunale), e uno a Campo Ligure (quarto positivo). I dati sono stati resi noti dall'Istituto zooprofilattico sperimentale di Piemonte Liguria e Valle d'Aosta, il direttore Angelo Ferrari è diventato il commissario straordinario e ha la responsabilità per la gestione di questa emergenza, il premier Mario Draghi lo ha nominato con un atto del 3 marzo.

Casi peste suina tra Liguria in Liguria e Piemonte.

Per quello che riguarda la nostra regione carcasse infette sono state individuate a: Campo Ligure (4), Campomorone (1), Genova (1), Isola del Cantone (5), Mignanego (5), Ronco Scrivia (4), Rossiglione (8).

In Piemonte, invece, i ritrovamenti sono avvenuti nei seguenti comuni. Arquata Scrivia (5), Bosio (1), Casaleggio Boiro (1), Castelletto d'Orba (3), Fraconalto (1), Lerma (4), Molare (1), Moltaldeo (2), Ovada (4), Rocca Grimalda (1), Serravalle Scrivia (1), Silvano d'Orba (2), Tagliolo Monferrato (2), Voltaggio (4).