Peste suina, nuovi casi nel genovese: la Liguria sale a 427 positivi

Sono cinque nuovi casi di peste suina africana accertati tra Liguria e Piemonte, con il totale che - a lunedì 11 settembre - sale a 920.

Due i nuovi riscontri in Liguria, nell'area metropolitana di Genova: uno a Davagna (il nono da inizio emergenza), uno a Fontanigorda (il secondo). Il totale delle positività nella nostra regione sale a 427.

Tre i nuovi casi piemontesi, tutti in provincia di Alessandria: uno ad Arquata Scrivia (venti ritrovamenti in totale), uno a Dernice (quattro), uno a Orsara Bormida (otto). Il totale delle positività in Piemonte sale a 493. Restano 113 i Comuni in cui è stata osservata almeno una positività.