Peste suina, salgono a otto i casi fra Liguria e Piemonte

Salgono a otto i casi di peste suina africana in Piemonte e Liguria riscontrati in un'area di poche decine di chilometri dell'appennino ligure, al confine tra le province di Alessandria e Genova. Ai tre casi di peste suina africana, accertati su carcasse di cinghiali nello scorso weekend dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta (Izsplv) e confermati dal Centro di Referenza Nazionale per le pesti suine (Cerep), se ne sono aggiunti altri cinque.

I nuovi casi sono stati osservati nei comuni del versante piemontese (un caso a Ovada, Tagliolo Monferrato, e Fraconalto e due a Voltaggio), tre in quelli del versante ligure (un caso a Isola del Cantone, e due a Ronco Scrivia).

Regione Liguria ha convocato per lunedì 17 gennaio in mattinata una task force per l'emergenza epidemica che riunisce, oltre al presidente di Regione Giovanni Toti e al vice presidente Alessandro Piana, anche il servizio veterinaria di Alisa, Anci, Camera di Commercio e il dipartimento regionale che si occupa di politiche della natura e aree interne, protette e marine, parchi e biodiversità, con il compito di portare avanti un'operazione di sorveglianza attenta e di confrontarsi con tutti i soggetti interessati per agire con misure di contenimento.

"Abbiamo subito convocato questo tavolo per avere un quadro approfondito della situazione - dichiara il vice presidente di Regione Liguria e assessore all'Agricoltura e Caccia Alessandro Piana -. L'obiettivo prioritario è evitare chiusure improprie e prolungate nel tempo e avere dati chiari e oggettivi su come affrontare la seconda fase a partire dall'area esterna cuscinetto che coinvolge 36 comuni dove verranno effettuati da subito controlli appropriati e si procederà con abbattimenti selettivi per evitare la possibilità di contagi".